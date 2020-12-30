شاهد.. أطباء العزل بمستشفى الأحرار بالزقازيق يغنون لرفع معنويات مصاب بكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

في لفته إنسانية من أطباء مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق والمخصصة كعزل لحالات مرضي فيروس كورونا، بادر طبيبان بالغناء للتخفيف عن مريض محتجز وطمأنه أهله علي صحته.

ويقول الدكتور رمضان إبراهيم، مشرف العزل فى قسم المخ والأعصاب، إنهم لاحظوا اكتئاب مريض فحاولوا التخفيف عنه بالغناء، واختاروا له اغنية "لف بينا يا دنيا"، للفنانة بوسي.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أنهم دائما يحاولون تخفيف عن المرضي وتقديم الدعم المعنوي لهم بجانب العلاج، ذلك من خلال التعامل كأسرة واحدة وطمأنتنهم، مثل تردد الأذكار معهم ومحاولة تخفيف عنهم .

وأضاف أنه ليس هو فقط من يقوم بذلك بل المستشفي من أطباء وتمريض تولي الاهتمام بالحالة النفسية والصحية للمريض، وأنهم يتابعون علاج أصحاب الأمراض المنزمنة، والأمراض الأخري لمرضي كورونا، لتخفيف عن الآلالم التي يشعرون بها .

وأكد الدكتور عبد الكريم العراقى، مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، المتخصصة لعزل مرضي كورونا، تعافي وخروج 9 حالات من المصابين فيروس كورونا من عناية القلب وقسم القلب، وكانت الحالات تعانى من كورونا متقدمة منهم حالة عيب خلقى بالقلب وحالات قصور حاد بالشرايين التاجية وجلطات بالقلب .

وأوضح أن فريق العمل الأطباء والتمريض والعاملين بقسم القلب، لا يدخر جهدا في تقديم الرعاية الطبية، ويستمر العمل على تقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لجميع مرضى.