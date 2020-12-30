زلزال بقوة 3 درجات يضرب جنوب أربيل بالعراق

وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ -ان مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية تبعد (44) كم جنوب مركز محافظة اربيل ، في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين العراقيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة .