وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات في رومانيا بلغ 627 ألفًا و941 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغت 15 ألفًا و596 حالة وفاة حتى الآن.

وفرضت السلطات الرومانية في 9 نوفمبر الماضي قيودًا جديدة للحد من تفشي الوباء إذ تم فرض حظر التجول في البلاد بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

ويتعين على جميع الشركات العامة والخاصة ترتيب العمل عن بعد للموظفين كلما أمكن ذلك، كما تُعقد الفصول الدراسية في رياض الأطفال والمدارس عبر الإنترنت وتحظر إقامة الاحتفالات في أي مكان إضافة إلى إغلاق الأسواق والمعارض، وستظل القيود سارية حتى 13 يناير المقبل.