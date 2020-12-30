روسيا تدعو إلى إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز فى تفجيرات عدن باليمن

كتب أحمد عرفة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للتفجيرات التى هزت مطار مدينة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، داعية إلى إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز فى الواقعة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تدين بقوة هذا العمل الإجرامى، معربة عن تعازيها لذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم على مطار عدد يبرز أهمية التسوية الشاملة للأزمة الأمنية والسياسية في اليمن في أسرع وقت، معربة عن قناعتها بأنه من المستحيل حل المشكلات التى يعاني منها اليمن، بما فيها ضمان الأمن ومحاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" والمجموعات الإرهابية الأخرى التي تنشط في البلاد، بدون بلورة جميع أطراف النزاع اليمنى الداخلي حلول توفيقية مناسبة.

وفى وقت سابق شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.