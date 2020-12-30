رغد صدام حسين .. تعرف على قصتها وعلاقتها بوالدها فى ذكرى إعدامه

كتب محمد سعودى

رغد صدام حسين تظهر بين الحين والآخر متحدثة عن والدها ومواقفه وعلاقتها به، منذ عدة سنوات وتحديدا خلال الـ14 عاما الماضية التى مرت على إعدام الرئيس العراقى صدام حسين، الذى تم رحل عن عالمنا في 30 ديسمبر عام 2006

رغد صدام حسين وصفت إحدى الفترات التي عاشتها بعد زواجها من ابن عم والدها حسين كامل الذي حاول الانشقاق وتوجه إلى الأردن، بأنها أوقات صعبة للغاية، مؤكدة أنها كانت عالقة بين عائلتين، أسرة والدها الرئيس الراحل صدام حسين وأشقاؤها من جهة، وبين زوجها حسن كامل وأطفالها من جهة أخرى.

لكن رغد صدام حسين أكدت أن والدها ظل راضيا عنها وفخورا بها حتى لحظاته الأخيرة، مؤكدة في مقابلة سابقة مع "CNN"، أنه "يصعب على العائلات العادية فهم ذلك، ولكن كل أفراد العائلات الحاكمة ليسوا بأفراد عاديين، وفي بعض الأحيان يصعب فهم مدى تعقيد حياتهم".



رغد صدام حسين تنشر تسجيلا صوتيا عبر تويتر

وتزامنا مع الذكرى الـ14 على إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، نشرت ابنته رغد تسجيلا صوتيا، قالت فيه:" أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطا عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وعقد وأحقاد متراكمة فأحتل العراق نتيجة ذلك من قبل الفرس وآخرين ممن سبقوهم من أشرار الأرض، فدمروا كل ما هو جميل".