رش وتطهير الشوارع والمنشآت فى البحيرة لمواجهة كورونا .. صور

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة البيئة والطب البيطرى والإدارة العامة للمتوطنة.



تعقيم الشوارع



رش المدارس