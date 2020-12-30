اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا يعلن إطلاق أكبر حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:43 ص
رئيس وزراء بريطانيا يعلن إطلاق أكبر حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بوريس جونسون
كتب سمير حسنى

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أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر صباح اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة لتلقيح أكبر عدد ممكن من السكان ضد فيروس كورونا.

فى غضون ذلك، كشف تقرير للكلية الملكية لطب الأطفال البريطانية عن ارتفاع معدل الإصابة باضطرابات الأكل لدى الأطفال بشكل كبير خلال تفشي وباء فيروس كورونا، ويحذر الخبراء الآن الآباء ليكونوا يقظين لهذه الحالة، واقترحت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل أن العزلة عن الأصدقاء وإلغاء الامتحانات وفقدان الأنشطة اللامنهجية تتسبب في إجهاد الأطفال. 

وذكرت جريدة "دايلى ميرور" البريطانية أنه تمت الموافقة على لقاح أكسفورد وأسترازينكا Oxford AstraZeneca لكورونا مع احتمال حصول الملايين على اللقاح فى غضون أسابيع، وقالت الجريدة "قد يؤدى ذلك إلى إنهاء الإغلاق بحلول فبراير، حيث تم تحديد 15 مليون شخص أكثر عرضة لخطر الموت أو الإصابة بمرض خطير من فيروس كورونا للتطعيم العاجل".


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