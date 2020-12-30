رئيس وزراء اليمن يدلى بكلمة بعد قليل إثر انفجار استهدف مطار عدن

كتب سمير حسنى

أعلن مطيع دماج، المستشار السياسي لرئيس الحكومة اليمنية، أن معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، سيدلى بكلمة قريبا إلى الشعب اليمنى بعد الانفجار الذى استهدف مطار عدن لدى وصول وفد الحكومة اليمنية الجديدة.

وتعهد "مطيع" فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية، بالكشف عن المسؤول عن العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا أن معركة استعادة الدولة ليست سهلة.

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.