رئيس وزراء إسبانيا يشيد بقرار تقنين الإجهاض بالأرجنتين: أمر ضروى

كتب إيهاب محمد

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم، عبر حسابه الرسمى علي موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن مجلس الشيوخ الارجنتيني صوت لصالح تقنين الإجهاض فى البلاد.

وكتب سانشيز عبر حسابه على تويتر، "الأرجنتين اليوم دوله اكثر نسويه، صوت مجلس الشيوخ لصالح الإجهاض فى البلاد، تحقق مطلب جماعى بعد عده سنوات من النضال، تعزيز حقوق المرأة لتحقيق المساواة الكاملة أمر ضروري في جميع أنحاء العالم".

وكانت مئات النساء شاركت فى تجمع أمام البرلمان الأرجنتينى فى العاصمة بوينس آيرس للمطالبة بتشريع الإجهاض فى البلاد، ولوحت المتظاهرات بأوشحتهن الخضراء فى دعوة لإضفاء الشرعية على الإجهاض حيث هتفن فى شوارع العاصمة للمطالبة بتقنين الإجهاض.

وأصبحت الأوشحة الخضراء رمزا لمؤيدى فكرة الإجهاض فى الأرجنتين، فهى ترمز إلى النضال من أجل إجهاض شرعى، حر ومجانى، كما أن الجمعيات النسوية أعطت زخما كبيرا لحملات المطالبة بتشريع الإجهاض فى الأرجنتين.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأرجنتينى رفض تمرير مشروع قانون الإجهاض الصيف الماضى، بعد أن وافق مجلس النواب على القانون، وهو ما جعل منظمة العفو الدولية تعتبر أنّ الأرجنتين فوّتت وقتها" فرصة تاريخية لمناصرة حقوق النساء‪.