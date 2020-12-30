رئيس مدينة أشمون يتفقد أعمال تطوير حديقة الورد استعدادا لافتتاحها

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، جولة تفقدية صباحية بالمدينة قام خلالها بمتابعة أعمال قسم الحملة الميكانيكية بالمجلس وتفقد المركبات والمعدات الموجودة ومعرفة خط سير كل مركبة ، والتاكد من مدى جاهزيتها للعمل المسند إليها فى أى وقت ودون أى معوقات .

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حفاظا على صحة وسلامة العاملين ، ثم قام بمتابعة أعمال التطوير بحديقة جزيرة الورد، وسرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت لافتتاحها لخدمة أهالى مركز أشمون، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بحديقة الطفل، وسوف يتم افتتاحها قريبا بجانب حديقة الورد خلال أيام بسيطة .

كما قام سرور بمتابعة أعمال قسم الحدائق بالمجلس أثناء قص وتهذيب ورى الاشجار والحدائق للحفاظ على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المدينة، كما قام أيضا بمتابعة قسم تحسين البيئة ومنطومة النظافة أثناء رفع جميع الأتربة وتراكمات القمامة بشوارع وميادين أشمون ، كما قام بمتابعة قسم تجميل المدينة بعد الانتهاء من أعمال تجميل جدارية عملية المياه المتواجدة بشارع بورسعيد لاظهار المنظر الجمالى والحضارى لميدان الساعة.

وأكد سرور أن أعمال التطوير والإنشاء والتجميل مستمرة بشوارع وميادين أشمون لتقديم أفضل الخدمات لأبناء أشمون.