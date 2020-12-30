اليوم السابع
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رئيس رابطة مكافحة السرطان فى فرنسا ينتقد استراتيجة باريس تجاه أزمة كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:55 م
رئيس رابطة مكافحة السرطان فى فرنسا ينتقد استراتيجة باريس تجاه أزمة كورونا فايزر -أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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أكد رئيس الرابطة الوطنية لمكافحة السرطان فى فرنسا أكسل خان، فى حواره مع قناة "أوروبا 1"، أن الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة الفرنسية حاليا تجاه أزمة كورونا لا تتكيف مع وضع خطير للغاية تعيشه البلاد، وأدت إلى وجود ما بين 30 و 35٪ من " المشككين في اللقاح " فى فرنسا. 

 

ودعا أكسل خان الحكومة إلى استهداف "الأشخاص المشككين والقلقين من لقاح كورونا"، مضيفة: "يجب علينا بالتأكيد أن نقدم لهم الحقيقة والشفافية وكذلك الحماس لدفعهم للإقبال على المصل"، منتقدًا السلطة التنفيذية "لاتخاذها خطوات صغيرة جدًا" مع هذا الموقف الكبير، وأكد " فى الواقع لابد أن تعلم الحكومة أنه إذا كانت الخطوات والإجراءات بطيئة فهو يعكس أنهم ليسوا متأكدين أو واثقين فى أنفسهم وأن هناك خطر".

 

وتابع: "يجب علينا أن نحمي الشعب الفرنسي والضعفاء، وتطعيم القائمين على خدمات الرعاية كأولوية وفى أسرع وقت ممكن".


فرنسا

كورونا فى فرنسا

الحكومة الفرنسية

لقاح كورونا

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