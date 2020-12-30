اليوم السابع
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رئيس حى العرب ببورسعيد يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:00 ص
رئيس حى العرب ببورسعيد يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب
بورسعيد - محمد فرج

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ناشد المحاسب عادل عبد الفتاح، رئيس حى العرب ببورسعيد، المواطنين بسرعة التقدم للمركز التكنولوجى لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجارى، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وأكد عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لإنجاز هذا الملف والتيسير على المواطنين لاستكمال إجراءاتهم وتنظيم عملية تلقى الطلبات والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع.

وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بمد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لمدة أخرى إضافية حتى نهاية ديسمبر الجارى، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

 


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