رئيس جامعة كفر الشيخ: الدعم لمجلس اتحاد الطلاب للمساهمة فى تخفيف الأعباء

كفر الشيخ – محمد سليمان

التقى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع له بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعلي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

هنأ رئيس الجامعة الاعضاء بالفوز بعضوية الاتحاد، عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، متمنيًا لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

ووجه رئيس اتحاد طلاب الجامعة الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الاتحاد وتخصيص مقر دائم للمجلس وتأثيثه بكافة ما يلزم من أدوات لتسهيل مهام الاتحاد لخدمة أبنائنا الطلاب، مستعرضًا خطة عمل مجلس اتحاد الطلاب في اللجان كافة، مؤكدًا أنهم مطالبين بالمشاركة في تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، مشيرًا إلى دعم ومساندة الجامعة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنهم قادة المستقبل، ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة، تشبع احتياجات ومتطلبات طلبة وطالبات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الانتهاء من وضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، مطالباً أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية، وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية ، مؤكداً تقديم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب، والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية بالجامعة .

وطالب د. دسوقي، رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالتواصل مع زملائهم من الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة، مؤكدًا لأعضاء الاتحاد بأنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة، تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة، لافتًا إلى أهمية الانتهاء من وضع خطة للأنشطة لعرضها ومناقشتها سريعًا، على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها في إطار خطة الإجراءات الاحترازية للجامعة.

كما طالب رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بدور أكبر بين طلاب الجامعة ،للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية، وأن يكونوا بين طلاب الجامعة، لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية ،وحثهم على العمل بروح الفريق، لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم و طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ، ومعبرين عن جميع طلاب الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب ،وتشجعيهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على أبنائنا الطلاب ،ودعا مجلس الاتحاد إلى لقاء دوري بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور منسق عام الأنشطة الطلابية .

واقترح أعضاء مجلس الاتحاد تنظيم احتفالية تنصيب الاتحاد، وكذلك تخصيص مقرات للاتحادات الطلابية، وفتح باب التسجيل للأسر وفقًا للائحة الداخلية لاتحاد طلاب الجامعات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والدولية.