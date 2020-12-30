رئيس جامعة بنى سويف يفتتح وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى بتكلفة 24 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم ، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه ، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد فرغلى عميد الكلية ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأوضح رئيس الجامعة،فى بيان له اليوم،أن الوحدة تحتوى على جهاز الميكروسكوب الإلكترونى من طراز (Sigma 500VP) من إنتاج شركة كارل زايس الألمانية (CARL ZEISS) ، والتى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى انتاج الميكروسكوبيات العلمية عالية الدقة والكفاءة.

وأضاف أن الجهاز يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بما يتميز به من قدرة تكبيريه هائلة تصل إلى مليون مرة بدقة تصل إلى 0.8 نانوميتر ، كما يحتوى الجهاز على مجموعة مختلفة مكونة من ستة لواقط إلكترونية (detectors) لتصوير وتحليل مختلف العينات فى مجال علوم المواد النانوميترية والعلوم البيولوجية والهندسية وغيرها.

من جانبه صرح الدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية ، أن الجهاز يوفر خدمات علمية للباحثين فى كليات العلوم و الطب والصيدلة والطب البيطرية والأسنان داخل و خارج الجامعة، الأمر الذى ينعكس ايجابيا فى زيادة النشر الدولى ، و يدعم مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه ، و يمكن استخدام الميكروسكوب فى تصوير الميكروبات قبل وبعد علاجها بالمواد الطبية المختلفة ، علاوة على تقديم خدمات للمناطق الصناعية من مصانع الإسمنت و محطات معالجة المياه .

جدير بالذكرأنه قام الدكتور احمد فرغلى بتسليم درع الكلية إلى الدكتور منصور حسن لدعمة الدائم والمستمر للكلية ، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المتعلقة بالعملية البحثية والتعليمية بالكلية .



رئيس جامعة بنى سويف بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة



رئيس جامعة بنى سويف يتفقد وكدة الميكروسكوب



رئيس جامعة بنى سويف يفتتح وحدة الميكروسكوب