اليوم السابع
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رئيسة المفوضية الأوروبية بعد توقيع اتفاقية بريكست: كان طريقا طويلا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:51 م
رئيسة المفوضية الأوروبية بعد توقيع اتفاقية بريكست: كان طريقا طويلا توقيع اتفاقية بريكست فى مجال التجارة
كتب محمد تهامى زكى

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وقع الاتحاد الأوروبى، مع المملكة المتحدة، رسميا اليوم، الأربعاء، على اتفاق بريكست، الذى يشمل التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون فى مجال الطاقة الذرية وتبادل المعلومات الأمنية، وقام بتوقيع الاتفاق رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، لاين، خلال حفل توقيع فى مقر المجلس الأوروبى فى بروكسل، قبل نقل الاتفاق إلى المملكة المتحدة ليوقعها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قبل تطبيقها مؤقتا اعتبارا من الأول من يناير2021، وسوف يقوم البرلمان الأوروبى بفحص الاتفاق قبل أن يتم التصديق عليه من قبل الاتحاد الأوروبى.

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ونشرت أورسولا فون دير، ورئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاتفاقية، أتبعتها قائلة: "وقعت اليوم مع رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، على اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وسيوقعها رئيس الوزراء بوريس جونسون فى وقت لاحق اليوم فى لندن".

وأضافت أورسولا: "لقد كان طريقا طويلا، حان الوقت الآن للتخلى عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

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من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبى، فى بيان وفقا لوسائل إعلام أوروبية، إن الاتفاق الذى تم التوقيع عليه جاء بعد شهور من المفاوضات المكثفة التى أظهر فيها الاتحاد الأوروبى مستوى غير مسبوق من الوحدة، واصفا الاتفاق بأنه عادل ومتوازن يحمى المصالح الأساسية بشكل كامل ويوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمواطنين والشركات.
 
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وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، قال ميشيل إن الاتحاد الأوروبى يقف على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، قبل الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف فى جلاسكو، وعلى الصعيد العالمى وفى مجال الرد على الأوبئة، لا سيما من خلال معاهدة محتملة بشأن الأوبئة، وفى الشؤون الخارجية.

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