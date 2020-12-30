حملة مكبرة لفض أسواق قرى السنطة بالغربية ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور

كان محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة التى يقام بها السوق فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات سيتم إحالته للتحقيق.

كان قد أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قراراً بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.