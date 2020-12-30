اليوم السابع
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حملة مكبرة لفض أسواق قرى السنطة بالغربية ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:57 م
حملة مكبرة لفض أسواق قرى السنطة بالغربية ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور حملة مكبرة لفض أسواق قرى السنطة بالغربية ضمن إجراءات مواجهة كورونا
الغربية محمد طارق

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قامت الوحدة المحلية بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية بفض أسوق قرى "شبراقاص وميت الليت وميت غزال" بسبب تشغيلهم وإقامتهم بالمخالفة لقرار الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر للحماية من فيروس كورونا وفى إطار الإجراءات الاحترازية.
 
كان محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة التى يقام بها السوق فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وأكد محافظ الغربية، أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات سيتم إحالته للتحقيق.
 
كان قد أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قراراً بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.
جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

جانب من حملة فض الأسواق
جانب من حملة فض الأسواق

 

حملة لفض الأسواق بالغربية
حملة لفض الأسواق بالغربية

 

حملة لفض الأسواق فى الغربية
حملة لفض الأسواق فى الغربية

 

فض اسواق السنطة
فض اسواق السنطة

 


قرية شبراقاص

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الغربية

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فيروس كورونا

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