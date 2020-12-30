"حماية المنافسة" يختتم ورشة عمل "لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية" بقنا

قنا صابر سعيد

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية التى عقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمحافظة قنا.

جاءت ورشة العمل التى استمرت لمدة 3 أيام بالمحافظة، فى إطار الحملة التى أطلقها جهاز حماية المنافسة والتى تهدف لمواجهة عمليات التواطؤ التى قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من؛ مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

ارتكزت عمليات التدريب وفعاليات ورشة العمل التى ألقاها كلٌّ من الدكتورة أميرة عبد الغفار - مدير عام البحوث القانونية بالجهاز، ومحمود عبد الله - مدير إدارة مكافحة التواطؤ فى التعاقدات العامة بالجهاز، على التعريف بالمواد القانونية التى تحظر عمليات التواطؤ فى التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة، وبحضور وإشراف حازم عمر - نائب محافظ قنا، وكافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.

وعلى هامش ختام فعاليات ورشة العمل تم تسليم درع الجهاز لمحافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، والذى أثنى على الجهود التى بذلها جهاز حماية المنافسة لتوعية العاملين بالمحافظة من أجل مواجهة أية ممارسات ضارة بموارد الدولة، والحد من عمليات التواطؤ التى قد تتم أثناء طرح المناقصات والمزايدات بالمحافظة وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

يذكر أن تلك الحملة تأتى لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، والتى من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة فى ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين فى الجهات الحكومية، وتقوم على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات الجمهورية.