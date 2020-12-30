حصيلة الوفيات بكورونا فى أمريكا اللاتينية والكاريبى تتجاوز الـ 500 ألف حالة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والكاريبي تتجاوز الـ 500 ألف حالة وفاة.

ويعتبر عام 2020، من أسوأ الأعوام التى مرت على قارة أمريكا اللاتينية، ويعود ذلك للعديد من الأسباب، فقد شهدت المنطقة العديد من الأزمات سواء الصحية والسياسية والاقتصادية والبيئية، بجانب الكوارث الطبيعية.

تعتبر منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية من حيث انتشار فيورس كورونا، بتسجيلها 15 مليونًا و139 ألفًا و172 إصابة و496 ألفًا و524 وفاة، وتحتل البرازيل رأس القائمة مع أكثر الأعداد فى المنطقة، مع (7 ملايين و465 ألفًا و806 إصابات و190 ألفًا و795 وفاة)، أما المكسيك فتسجل مليون 383.434 حالة مؤكدة من كورونا، و 122.426 حالة وفاة.