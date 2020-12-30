حصاد 2020.. زراعة الشرقية تستعرض إنجازاتها فى الحفاظ على الزراعات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وقامت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لتشجيع المزارعين على التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط فضلا عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية فى استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ومكافحة الآفات المختلفة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم فى زيادة الدخل القومى بالإضافة الى ما تقوم به من اجراء اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وتعد مديرية الزراعة بالشرقية واحدة من المديريات التى تقدم للمزارعين كل ما هو جديد، وقدمت العديد من الإنجازات خلال عام 2020 منها إنجازات إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية خلال عام 2020 والتى قامت بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية لمطبقى المبيدات وعالجت عدد من المحاصيل الزراعية كالقمح والبرسيم والبنجر والفول وذلك للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها فى مجال علاج المحاصيل الشتوية.

كما تم علاج مساحة 4084 فدانا من محصول البرسيم ضد فقس دودة ورق القطن وعلاج مساحة 21495 فدانا من محصول بنجر السكر ضد فقس دودة ورق القطن ومساحة 18480 فدانا ضد الحشائش ومساحة 11678 ضد تبقع الأوراق ومساحة 1863 فدانا ضد ذبابة أوراق البنجر وعلاج مساحة 281 فدانا من محصول الفول البلدى ضد الحشائش ومساحة 160 فدانا ضد الحشائش يدوى ومساحة 2343 فدانا ضد التبقع البنى (وقاية أولية) ومساحة 1645 فدانا ضد التبقع البنى (وقاية ثانوية) ومساحة 1013 فدانا ضد التبقع البنى وقائية ثالثة، وعلاج مساحة 77359 فدانا من محصول القمح ضد الحشائش العريضة ومساحة 138549 فدانا ضد الحشائش الرفيعة وعلاج مساحة 4011 فدانا ضد المن وعلاج مساحة 32913 فدانا ضد الصدأ الأصفر ومساحة 4306 أفدنة ضد المن.

وفى مجال تركيب المصايد، تم تركيب 1250 مصيدة لعوائل البنجر والبرسيم و1500 مصيدة حزام سكنى و302 مصيدة شوكية عوائل و500 مصيدة بمحصول القطن و50 مصيدة قارضة و225 مصيدة قرنفلية و50 مصيدة أمريكية و20 مصيدة ضوئية.

وفى مجال المكافحة الحقلية والمحالج، تم علاج 118 وحدة بمحالج القطن ضد النمل الأبيض وكانت كمية المبيدات المستهلكة 144 لترا من مبيد بيريبان A، وتركيب 4 مصايد فرمونية بأماكن الإصلاح الزراعى بجمعيات (العصلوجى - الصالحية الجديدة - البساتين - ميت ربيعة -جمعية منشأة دعبس لمكافحة إصابات بدودة الحشد الخريفية).

كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لحوالى 4875 منشأة (حكومية - تعليمية - مراكز شباب - بنوك) وأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وكذلك عقد 7 دورات لتدريب 226 متدربا من مطبقى المبيدات بالإشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات لتعريفهم بالاستخدام الامثل للمبيدات فى المحاصيل الزراعية.

كما نظمت إدارة التدريب العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية للمهندسين الزراعيين والعاملين والمزراعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج الحيوانى، وقامت بتنفيذ 4 دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مجال { الغذاء الصحى الامن – التداول الامثل لثمار الخضر والفاكهة – الأنظمة الحديثة فى إدارة مشروعات الإنتاج الحيوانى – المكافحة البيولوجية.

وتنفيذ 6 دورات تدريبية بكلية الزراعة وديوان المديرية طبقا لبروتوكول التعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق فى مجال طرق حفظ الاغذية والاضافات الغذائية واضرارها على الصحة – التنمية الريفية المستدامة وتغير المناخ – الزيوت الغذائية واضرارها – زراعة وانتاج عيش الغراب – تطوير نظم الرى – ترشيد استخدام المبيدات، وتنفيذ 15 دورة للإداريين والمهندسين بمديرية التنظيم والإدارة، وتنفيذ 70 ندوة إعلامية بمجمع إعلام الزقازيق – مركز النيل للإعلام للمهندسين والمزراعيين.

وتنفيذ 20 ندوة بديوان عام المديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مختلف المجالات لتوعية العاملين وإمدادهم بمعلومات عن ( الأمراض الفيروسية وطرق الوقاية منها – طرق وقاية الأطفال من التقزم – كيفية تقديم الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى – أهمية المشاركة بالحملات القومية والمبادرات الصحية .

وتنفيذ العديد من الندوات والدورات التدريبية للعاملين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومركز التدريب الادارى بالمحافظة.