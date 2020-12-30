حصاد 2020.. إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف من نوعها فى العالم ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد فرج

فى إطار المشروعات القومية والتنموية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إنشاء أكبر محطة معالجة صرف فى العالم لتحويل مسار مصرف بحر البقر والقيام بمعالجة المياه بالمحطة، وإنقاذ بحيرة المنزلة من التلوث والمخالفات لعودة الثروة السمكية كما كانت فى عصرها الذهبى .

وأعلنت المحافظة، أن المحطة سوف تعمل بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميًا وستحصل على لقب أكبر محطة معالجة صرف فى العالم لكونها أكبر من المحطة المكسيكية التى تعمل بطاقة 3 ملايين متر مكعب يوميا فقط .

وأكدت أن المحطة يتم تنفيذها من خلال تحالف عملاقى من الشركات المصرية بتكلفة قدرها مليار دولار.

وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها حاليًا لتحويل مسار مصرف بحر البقر بعد معالجة مياهه الملوثة إلى شمال سيناء لاستصلاح 330 ألف فدان بمناطق "سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد والسر والقوارير"، وذلك لتحويلهم من مناطق صحراوية إلى أراضى منتجة يقام حولهم مشروع مستقرات "إتقان" وهو عبارة عن تجمعات سكنية عصرية قائمة على الصناعات والزراعة .

وأكدت المحافظة، أن محطة المعالجة تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث والدمار وزيادة الإنتاج السمكى وإستصلاح الأراضى الصحراوية، فضلا عن زيادة إلانتاج الزراعى ووزيادة الصادرات وتعمير سيناء .



إنشاء أكبر محطة معالجة صرف ببورسعيد



انشاء محطة معالجة الصرف