حشد غاضب يضرم النار في معبد هندوسي بشمال غرب باكستان

رويترز

قال مسؤولون إن حشدا غاضبا في شمال غرب باكستان هاجم اليوم الأربعاء، معبدا هندوسيا يعود تاريخه لمئة عام وأضرم فيه النار، مما أثار إدانات من الأقلية الهندوسية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وأظهرت لقطات فيديو صوّرها سكان محليون في المكان، حشدا يحطم جدران هيكل المعبد بالحجارة والمطارق بينما يتصاعد الدخان من حريق كبير.

وقال ضابط شرطة، يدعى رحمة الله وزير، في بلدة بمنطقة الكرك لرويترز إن رجال دين مسلمين محليين أبلغوا الشرطة بأنهم سينظمون احتجاجا سلميا على التوسيع المزعوم للمعبد الواقع في البلدة بإقليم خيبر بختون خوا بشمال غرب باكستان.

وأضاف أن رجال الدين الذين يقودون الاحتجاج بدأوا في إلقاء "خطابات تحريضية" هاجم بعدها الحشد المعبد.