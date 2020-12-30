اليوم السابع
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حاكمة طوكيو تحذر من انفجار فى حالات كورونا مع تزايد الإصابات

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:46 ص
حاكمة طوكيو تحذر من انفجار فى حالات كورونا مع تزايد الإصابات كورونا فى طوكيو - أرشيفية
وكالات

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قالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إن وضع فيروس كورونا في طوكيو خطير للغاية وإن العاصمة اليابانية قد تواجه "انفجارا" في حالات الإصابة بكورونا.

وأضافت الحاكمة في مؤتمر صحفي داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة خلال  احتفالات عطلة رأس السنة: "يرجى التأكيد على الحياة أكثر من المتعة".

ودعت الناس إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال العطلة، وهي واحدة من أطول العطلات في اليابان، حيث يقيم الناس حفلات ويتجمعون في منازلهم ويعودون إلى مسقط رأسهم من العاصمة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية في طوكيو 856 إصابة.

 

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