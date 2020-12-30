لندن(أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سعادته بإيجاز استخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) الخاص بفيروس كورونا المستجد، وقال جونسون - في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء، " إنها لأخبار رائعة حقًا وانتصار للعلم البريطاني .. سننتقل الآن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين في أسرع وقت ممكن " .

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا قد أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا)، بعدما أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا .

وكانت صحيفة ذا تايمز، ذكرت أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة فيروس كورونا فى أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.