وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا قد أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا)، بعدما أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا .