جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من أقراص الأدوية المحظورة والمخدرة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة مجدى الشهاوى والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المحظورة المشتبه فى كونها مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، فبناء علي إخباريه سرية مقدمة من الإدارة العامة للحركة لحقها اذن من النيابة العامة مقدم من مباحث الأموال العامة باعتزام شركه س . ا . ا إدخال أصناف محظورة دخولها البلاد ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU9587098 القادمة من الصين والمشكلة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أقمشة.

وتم تشكيل لجنه جمركيه برئاسة ممدوح عبدالغني مدير المركز المطور وكلا من شعبان سعد مدير إدارة الفحص والمعاينة الثالثة وكلا من أحمد حامد ومحمد عادل ومحمد بسيوني مديري التعريفة ومينا مرقص وخالد رشاد مأموري الحركة وسامي عطيه وإبراهيم صبري من لجنة النسج وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهريب فتبين 162 ألف قرص أدوية يشتبه أن تكون مخدرة مخبأه داخل كراتين داخل رولات الأقمشة وكذا 6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها tamol x 256

قرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .