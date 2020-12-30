جامعة القناة تعتمد دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستعد بعدة إجراءات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021، حيث يجرى العمل على قدم وساق لوضع جميع تفاصيل الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال فترة امتحانات الكليات المختلفة للفصل الدراسى الأول.

جاء ذلك أثناء اجتماعه اليوم الأربعاء بمجلس جامعة قناة السويس بمشاركة الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وهدي فرج، أمين عام الجامعة.

وأحاط الدكتور أحمد زكى، المجلس علمًا بكتاب المجلس الأعلى للجامعات المتضمن التأكيد على وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية بالأماكن المخصصة للتعامل مع حالات الكورونا، الحد من التجمعات والالتزام بمعايير الوقاية للأفراد والأماكن والمكاتب.

وقد قرر المجلس اعتماد دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، الخاص لقطاع التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور أحمد زكى، إلى أن دليل الإجراءات يشمل الإطار الزمنى لامتحانات الفصل الدراسي الأول، الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكلية، الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية واخيرا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب.

كما وافق المجلس على لائحة مركز الاستشارات الزراعية البيئية وكذلك تم الموافقه على تشكيل لجان استلام المنظومات من الشركة المنفذه لمشروع التحول الرقمى بالجامعة.

ووافق المجلس على لائحة "مرحلة الدراسات العليا الجديدة لكليات التمريض والسياحة، وتابع المجلس أعماله بالموافقه على الموضوعات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي تضمنت دورات تأهيليه للهيئه المعاونه قبل الابتعاث وكذلك عمل جوائز جديدة للهيئة المعاونة لأفضل رسالة ماجستير وأفضل رسالة دكتوراه فى كل من القطاعات الطبيه والعلوم الأساسية والقطاع الهندسى وقطاع العلوم الإنسانية كما تم الموافقه على النسخه الأولية للخطة الاستراتيجية للجامعة.

مجلس جامعة قناة السويس

اجتماع بمجلس جامعة قناة السويس

مجلس جامعة قناة السويس

جانب من اجتماع مجلس جامعة قناة السويس

الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس