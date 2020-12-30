جامعة الإسكندرية تعلن بدء امتحانات نصف العام الدراسى 9 يناير

الإسكندرية - أسماء على بدر

وافق مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات نصف العام الدراسى يوم 9 يناير المقبل.

وأكد قنصوة، أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ صحة وسلامة الطلاب، وكافة منتسبى الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية، وتم توفير جميع الاحتياجات الإضافية لتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية حتى تتم الامتحانات فى جو صحى وأمن.

وقال قنصوة إن جامعة الإسكندرية ستصدر دليلاً للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن كيفية التعامل والاستجابة الفورية من قبل القائمين على عملية الامتحانات، مشيرا إلى أن هذا الدليل يتضمن التعامل مع كافة المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه حال الإصابة بها.

كما وافق المجلس على تحديث قائمة ISI،JCR) Web Of Knowledge) وهى قائمة(SCIE and SSCI) 2018 (JCR) ISI ، والتى تحتوى على 12534 مجلة موزعة على 236 تخصصا، لتكون قائمة (SCIE and SSCI) 2019 (JCR) ISI التى تم إصدارها حديثا، والتى تحتوى على 12856 مجلة موزعة 236 تخصصا، بزيادة عددها 322، وذلك لمصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية، ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2021 وهنأ المجلس الدكتور احمد عادل عبد الحكيم، بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعينه عميدا لكلية طب الأسنان.

وكرم المجلس العمداء الذين انتهت فترة عمادتهم وهم الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة سابا باشا، مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على الجهود التى قدموها خلال فترة عمداتهم للنهوض بكلياتهم.