جامعة الأقصر توافق على أعمال الكنترولات والامتحانات للفصل الدراسى الأول

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت جامعة الأقصر، مساء الأربعاء، فعاليات الجلسة رقم 20 لمجلس جامعة الأقصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث تم خلالها الموافقة على قواعد تشكيل أعمال الكنترولات والامتحانات للفصل الدراسي الأول.

وخلال مجلس جامعة الأقصر، رحب الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، بأعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة بالعام الجديد 2021 متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وخلال الجلسة اتخذ المجلس عدد من القرارات أهمها الموافقة على قواعد تشكيل أعمال الكنترولات والامتحانات للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021م.

كما وافق علي منح الباحثين أحمد ربيع إبراهيم أحمد وأحمد جمال تاجر محمد درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الفنادق، وتخصص " إدارة فنادق" من كلية السياحة والفنادق (من الداخل)، كما وافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين بنك مصر وجامعة الأقصر، بشأن إصدار بطاقات دفع الكتروني لطلاب الجامعة.

وكانت قد شهدت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، مناقشة أول رسالتي دكتوراة بكلية السياحة والفنادق، وذلك بحضور رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسر الدارسين، وجاءت الرسالة الأولى تحت عنوان "تأثير جودة الطعام وجودة الخدمة والملموسات علي النوايا السلوكية لعملاء المطعم: رضا العملاء كدور وسيط "، للدارس/ أحمد جمال تاجر محمد.

وجاءت الرسالة الثانية تحت عنوان "دراسة تأثير ممارسات سلامة الأغذية علي أداء الفنادق: الدوافع – الفوائد الملموسة والتحديات " للدارس/ أحمد ربيع إبراهيم، وتكونت لجان المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمود محمود هويدي، مناقشا ورئيساً والأستاذ الدكتور أشرف السيد عبدالمعبود، عضواً ومناقشاً والأستاذة الدكتورة فريدة محمد مجاهد، عضواً ومشرفاً والأستاذ المساعد الدكتور مايكل مجدي ذكي، عضواً ومشرفاً، وفي نهاية المناقشتين أوصت اللجنة بمنح الدارسين درجة دكتوراه الفلسفة في السياحة والفنادق – قسم إدارة الفنادق .