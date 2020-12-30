تفاصيل ذبح شاب قبل زفافه بـ10 أيام على يد 3 أشخاص فى فرح بالشرقية.. فيديو

شهدت قرية جلفينا، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر خمسة وعشرون عاما قبيل إتمام زفاف بأيام معدودة، "اليوم السابع"، انتقلت إلى القرية والتقت أسرة الشاب القتيل .

وقال عبدالعزيز عيسى عبدالعزيز، ابن عم الشاب نادر محمد عبدالله عيسى، الذى قتل على يد ثلاث شباب بمحافظة الشرقية، إنه منذ 12 يوما ذهب نادر إلى فرح لأحد أصدقائه وقبيل وصوله إلى الفرح وأثناء استقلاله دراجة بخارية نشبت مشاجرة داخل الفرح قام خلالها ثلاث شباب بذبح نادر، دون أى سبب.

وأضاف أن الفرح شهد مشاجرة قبل وصول نادر استعان خلالها أحد الشباب بمجموعة من أصدقائه من مركز بلبيس وتصادف نشوب المشاجرة أثناء وصول نادر فقام الشباب الثلاثة بذبح نادر، متابعا: "نادر ذنبه أيه يتقتل بدون وجه حق ".

وقال والد الضحية، إن نادر هو الابن الأصغر له، مضيفا: "نادر أصغر أولادى وأحسنهم لسه مخلص الجيش وفرحة كان بعد عشرين يوم".

وأضاف أن ابنه نادر وعده بمساعدته عقب خروج من الجيش، مشيرا إلى أن بعض البلطجية قتلوه قبيل وصوله الفرح، متابعا: "نادر راح فرح صديقه وكان فى مشاجرة ملوش علاقة بيها ولما روحت المستشفى لقيته جثة هامدة".

فيما قالت شيماء خطيبة الشاب نادر المقتول، إن خطيبها كان معها قبيل الحادثة بفترة قليلة وتناول معها الغذاء وذهب لفرح أحد أصدقائه إلا أن البلطجية قتلوه، مطالبة بسرعة القصاص لخطيبها.

وتابعت شيماء: "نادر حب عمرى من خمس سنوات وفرحنا كان بعد 10 أيام وكنا حاجزين كل حاجات الفرح".

أما زوجة والد نادر قالت: "نادر مش ابن جوزى أنا أمه إللى مخلفتوش كان معايا من وهو صغير ويقولى يا أمى وكان حنين".