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تعيين الدكتور طارق مصطفى عميدًا لكلية العلوم بجامعة طنطا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:51 م
تعيين الدكتور طارق مصطفى عميدًا لكلية العلوم بجامعة طنطا رئيس جامعة طنطا أثناء تسليمه قرار التعيين للدكتور طارق مصطفى
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور طارق مصطفى محمد على، الأستاذ بقسم الكيمياء، عميدًا لكلية العلوم‏.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم، للدكتور طارق مصطفى بمكتبه بمقر إدارة الجامعة لتسليمه القرار، متمنيًا له التوفيق والمساهمة فى تطوير الكلية والتعاون مع زملائها والعمل بروح الفريق الواحد للصالح العام. كما وجه الشكر للدكتور أحمد عبد العظيم السباعى الذى تولى القيام بأعمال عميد الكلية الفترة الماضية على مجهوداته فى خدمة الكلية.

حصل الدكتور طارق مصطفى على بكالوريوس الكيمياء من جامعه عين شمس بتقدير جيد عام 1987، وماجستير الكيمياء الحيوية من جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية من جامعة القاهرة عام 1996، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى حصل على الأستاذية فى عام 2008.

 

 


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