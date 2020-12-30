اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:38 م
خالد صلاح
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تعافى وخروج 9 حالات مصابة بكورونا من مستشفى العديسات للعزل بالأقصر

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:31 م
تعافى وخروج 9 حالات مصابة بكورونا من مستشفى العديسات للعزل بالأقصر مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر تعلن خروج 9 حالات تعافى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى العديسات المركزي المخصصة للعزل الصحى بالأقصر، خروج 9 حالات تعافي من كورونا، اليوم الأربعاء، منهم حالات حرجة، تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام الدكتور محمد العجمي، وإشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة،  والدكتور أحمد خليل وذلك بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

ويقول الدكتور أحمد فتحى، مدير عام المستشفى، إنه لا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، حيث إن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

وأضاف مدير مستشفي العديسات، فى بيان صحفى، أنه تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث إنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 105 حالة من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلى أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحى، مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكرى عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.

خروج 9 حالات تعافى جديدة من كورونا بالأقصر
خروج 9 حالات تعافى جديدة من كورونا بالأقصر

 

مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر تعلن خروج 9 حالات
مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر تعلن خروج 9 حالات

 


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