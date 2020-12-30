اليوم السابع
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تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك لفيروس كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:42 ص
تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك لفيروس كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت لقطات صورها تلفزيون رويترز أن تركيا تسلمت الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني لفيروس كورونا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بعد نحو أسبوع من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال استنادا إلى نتائج تجارب المرحلة الثالثة.

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تصل الشحنة الأولى التي تشمل ثلاثة ملايين جرعة، وهي جزء من صفقة لتوريد 50 مليون جرعة، يوم 11 ديسمبر لكنها واجهت عقبات.

وجرى تحميل الشحنة الأولى من اللقاح في شاحنات من مطار إيسنبوجا الدولي في أنقرة ونقلها إلى منشآت تخزين تابعة لوزارة الصحة.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر يقول إن السلطات ستبدأ التطعيم بعد اختبار اللقاح وهو ما قد يستغرق 14 يوما.

ومن ناحية أخرى اتفقت تركيا مع شركتي فايزر وبيونتيك على توريد 4.5 مليون جرعة من لقاحهما في حين تعمل على إنتاج لقاح محلي. وتتطلع كذلك لإنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي محليا.

 


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