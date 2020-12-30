ترامب يحتفل بتفوقه على بايدن وأباما فى استطلاع جديد حول الرجل الأكثر إعجابا

ريهام عبد الله

احتفى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتفوقه على الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى استطلاع رأى جديد، حول اختيار الرجل الأكثر إثارة للإعجاب فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تمت الإطاحة بباراك أوباما من الصدارة وحصل الرئيس ترامب على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام. ترامب الأول، وأوباما الثاني، وجو بايدن في المركز الثالث بعيدًا جدًا، هذا أيضًا غريب إلى حد ما بالنظر إلى حقيقة أنه فى الثالث من نوفمبر، زُعم أن بايدن حصد وجمع ملايين الأصوات أكثر من ترامب، لكنه لا يمكن الاقتراب منى فى هذا الاستطلاع، لم يفعل أى رئيس جديد فى هذا الاستطلاع السنوي، هذا لأنه حصل على ملايين الأصوات المزيفة في انتخابات 2020، والتي كانت مزورة!".



ترامب

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد تفوق على الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، للمرة الأولى فى استطلاع رأى جديد، باعتباره الرجل الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا.

وقالت مؤسسة "جالوب: في بيان صحفي: "ترامب تفوق على سلفه هذا العام، بعد 12 عاما حاز فيها أوباما على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب، متعادلا مع دوايت أيزنهاور في الحصول على اللقب بأكثر وتيرة على الإطلاق"، وفقا لموقع سبوتنيك.