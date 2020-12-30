تداول صور لطلاب بالأقصر يؤدون امتحانا على الأرض.. والتعليم: حدث قديم

الأقصر – أحمد مرعى

تداول أهالى قرية النواصر بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صور لطلبة الصف الأول بمدرسة الزراعة بالنواصر باسنا، وهم يؤدون إمتحان عملى أمام بوابات المدرسة وهم جالسون على الأرض.

وعبر أهالى الأقصر عن غضبهم الشديد من تلك الصور التى تمت تداولها على صفحات مدينة إسنا، والتى توضح مدى الإهمال بحق الطلاب، وعلق علاء عبد المقصود ابن مدينة إسنا، أن تلك الواقعة تمت اليوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020، خلال امتحانات الصف الاول الزراعي علي الارض ومن أمام مبني مدرسة اسنا الثانويه الزراعيه بالنجوع بحري النواصر، قائلا:- "اللى بيحصل دة بجد اهانة للطلاب وحاجة غير آدميه بالمرة".

فيما قال عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة وتلك الصور قديمة منذ عام وأكثر، حيث أنه لا توجد أية امتحانات حالياً في مدارس التعليم الفنى، مناشدا الأهالى بتحري الدقة خلال تداول أية معلومات أو صور حول العملية التعليمية.