بوتين والأسد يتبادلان التهانى بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

وكالات

تبادل الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين ونظيره السورى بشار الأسد رسائل التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وبحسب بيان للكرملين، اليوم الأربعاء، أكد بوتين في تهنئته للأسد على أن: "روسيا مستعدة لمواصلة المساهمة بكل الطرق في التسوية النهائية للأزمة في سوريا والتغلب على عواقبها، وكذلك للعمل معا لزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه".

من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان لها إن الأسد توجه لبوتين "بأحر التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بأن يحمل هذا العام معه المزيد من النجاحات والتقدم لروسيا الاتحادية على الأصعدة كافة".

وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري أعرب عن تطلعه "إلى أن يكون هذا العام عاما يستطيع فيه البلدان بجهودهما المشتركة تحقيق المزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب، والاستمرار بتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين".