بروتوكول تعاون بين "التموين" ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء منطقة لوجستية تجارية

الإسماعيلية – السيد فلاح

وقَّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تتضمن أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة إلى التعاقد مع مستثمرين لإنشاء مولات تجارية ومجمع ترفيهى بحديقة الفروسية بالإسماعيلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات متوقعة 5 مليارات جنيه توفر 20 فرصة عمل، منها 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وقع بروتوكول ‪ التعاون كل من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية، الذى أكد اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة الإسماعيلية؛ بما سيسهم في توفير كل المنتجات الغذائية وغير الغذائية لأبناء المحافظة، كما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليًّا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافطات المختلفة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجح على مدار العامين الماضيين فى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه.

وأضاف، وزير التموين، خلال توقيع البروتوكول، أن إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يقلل الفاقد في السلع، ويتم بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءً من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية، مرورًا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.

وأشاد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة لوجستية وتجارية بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تجارية بحديقة الفروسية بالإسماعيلية يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة، وسيسهم بشكل كبير في توفير كل المنتجات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنطقة اللوجستية والمخازن الاستراتيجية تأتي تأكيدًا على توجه المحافظة لتخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام.

بروتوكول تعاون بين "التموين" ومحافظة الإسماعيلية

جانب من توقيع بروتوكول التعاون

وزير التموين ومحافظ الإسماعيلية