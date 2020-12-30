برنامج تدريبى لأطباء الحميات والصدر على أجهزة التنفس فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنظمه مديرية الصحة بالمنيا، لأطباء مستشفيات الحميات والصدر على أجهزة التنفس الصناعي، والرعاية الطبية المقدمة لمرضى كوفيد 19، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، حيث حاضر فى الدورة التدريبية الدكتور نزار رفعت مدير مستشفى القلب والصدر.

قال نائب المحافظ، إن برنامج التدريب يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة التدريب المستمر للأطقم الطبية ضمن الاستعداد التام لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وطالب نائب المحافظ، الأطباء المتواجدين بالتدريب بضرورة متابعة أحدث بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، مشيراً إلى انه بالعلم والتكاتف والعمل بروح الفريق جميعا سوف نتجاوز الأزمة ونعبر إلى بر الأمان.

فيما قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن التدريب لأطباء مستشفيات الحميات والصدر بمراكز المحافظة، لرفع كفاءة الأجهزة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة، ويستمر التدريب لمدة ثلاث أيام، ويجرى بثه فى جميع مستشفيات الجمهورية.