بايدن: مازلنا لا نملك اختبارات كافية لكورونا بعد عشرة أشهر.. أنها مهزلة

كتب محمد شعلان

انتقد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إدارة دونالد ترامب لعدم توفيرها معدات الاختبارات الكافية للكشف عن كورونا بعد قرابة العام من الجائحة، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "بعد 10 أشهر من الجائحة، ما زلنا لا نملك الاختبارات الكافية.. إنها مهزلة".



بايدن على تويتر

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى توسيع نطاق الاختبار فيما يتعلق بفيروس كورونا حتى يتمكن أى شخص يحتاج إليه من الحصول عليه فى أى وقت، وأشاد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن باتجاه الكونجرس لتمرير حزمة مساعدات كورونا للأمريكيين، قائلا، إنها ستساعد المحتاجين.

ودعا الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة حول جهود مواجهة كورونا، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مطالبة الأمريكيين بارتداء الكمامات والحصول على اللقاح، قائلا "إنه حصل عليه فقط ليعزز ثقة الأمريكيين فيه".

وقال بايدن إن الإجراءات التى نتخذها الآن ستساعد على استعادة الحياة الطبيعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مرت بالكثير من الصعاب وتجاوزتها وستمر من هذا أيضا. وهنأ الرئيس جو بايدن، الأمريكيين بحلول العالم الجديد مطالبا إياهم بارتداء الكمامات.

وأضاف أنه طالب بتوفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأمريكية، موضحا أنه سيطلق حملة توعية ضخمة لزيادة قبول التطعيم، مؤكدا أنه سيوقع على مشروع قرار الإنتاج لتوفير المواد اللازمة للقاح، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد يفقدون حياتهم قبل أن يتحسن الوضع، وأكد "سنحرص على أن يتم توزيع لقاح كورونا بشكل عادل، وقد لا نرى تحسنا في الوضع الوبائي قبل شهر مارس".