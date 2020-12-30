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اليونسكو: نتحمل مسؤولية 75 ٪ من دمار النظم الإيكولوجية فى العالم

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:12 م
اليونسكو: نتحمل مسؤولية 75 ٪ من دمار النظم الإيكولوجية فى العالم اليونسكو
كتب محمد شعلان

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حملت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، المجتمع الدولى مسئولية الدمار الذي يلحق بالنظم الإيكولوجية، حيث يعتمد البشر على هذه النظم لتلبية احتياجات الناس الأساسية على الأرض، وقالت منظمة اليونسكو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "نتحمل مسؤولية 75٪ من الدمار الذى لحق بالنظم الإيكولوجية فى كوكبنا".

اليونسكو على تويتر
اليونسكو على تويتر

 

وأشارت منظمة اليونسكو، إلى أنه ما يزال هناك 701 محمية للمحيط الحيوى، و252 موقعاً طبيعياً من مواقع التراث العالمى، و161 حديقة جيولوجية تابعة لليونسكو، وتقف جميعها كشواهد حية على تناغمنا مع الطبيعة.


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