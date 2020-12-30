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الينتاجون يعلن وصول قاذفتين إضافيتين للشرق الأوسط لتفعيل استراتيجية ردع إيران

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:36 م
الينتاجون يعلن وصول قاذفتين إضافيتين للشرق الأوسط لتفعيل استراتيجية ردع إيران البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت وصول قاذفتين إضافيتين من طراز "بي-52" إلى الشرق الأوسط فى إطار تفعيل استراتيجية الردع ضد طهران.

 

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآنى، قدم اليوم فى جلسة برلمانية مغلقة إحاطة عن التطورات الإقليمية الأخيرة، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق، قال مسؤول فى البنتاجون، إن دخول الغواصة النووية "يو أس أس جورجيا" المزوّدة بأكثر من 150 صاروخ "توماهوك" إلى الخليج هو رسالة ردع إلى طهران والتزام بحماية حلفائنا في المنطقة، وذلك حسب تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية".

 

وأعلنت البحرية الأمريكية أن الغواصة النووية يو إس إس جورجيا تدخل مضيق هرمز برفقة قطعتين حربيتين.


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