اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اللبنانية يارا خواجة متحدثة الصليب الأحمر باليمن تنجو من انفجارات عدن.. صورة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:54 م
اللبنانية يارا خواجة متحدثة الصليب الأحمر باليمن تنجو من انفجارات عدن.. صورة اللبنانية يارا خواجة
كتب محمد سعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت اللبنانية يارا خواجة، الناطقة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، ابنه النائب اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة، في الانفجارات الذي هزت مطار عدن، اليوم الأربعاء، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.

يارا خواجة تنجو من انفجارات عدن
يارا خواجة تنجو من انفجارات عدن

 

وأكدت الإعلامية اللبنانية لونا صفوان عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، إصابة يارا خواجة الناطقة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، مشاركة صورة لمتحدثة الصليب الأحمر باليمن برفقة جندي وهي مصابة بجروح جراء الانفجار.

لونا صفوان عبر تويتر
لونا صفوان عبر تويتر

 

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلة الصليب الأحمر فى اليمن من بين مصابى تفجير مطار عدن، الذى استهدف وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم أرض المطار.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن هناك أنباء عن مقتل مسئول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.


انفجارات عدن

انفجار عدن

انفجارات اليمن

انفجار اليمن

يارا خواجة

إصابة يارا خواجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلطنة عُمان تدين التفجير الإرهابى فى مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:25 م

التحالف العربى: محاولة استهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الحوثى عن هجوم عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:07 م

الرئيس اليمنى يقرر تشكيل لجنة تحقيق فى ملابسات العمل الإرهابى بمطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:03 م

أمير الكويت: استهداف مطار عدن يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:15 م

تفاصيل انفجارات مطار عدن الدولى فى اليمن.. فيديو

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:12 م

مقتل موظف بالصليب الأحمر وفقدان 2 آخرين فى هجوم مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة