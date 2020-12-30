الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 27 فى اليوم السابق

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسى الصينى سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 27 في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وأضافت أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من ثماني حالات مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.