اليوم السابع
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الصحة الكويتية: لا يوجد ما يدل على وجود تحور جينى لكورونا فى البلاد

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:00 ص
الصحة الكويتية: لا يوجد ما يدل على وجود تحور جينى لكورونا فى البلاد الكويت
وكالات

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أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على وجود تحور جينى لفيروس كورونا فى الكويت، وأوضح السند خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعي للوزارة أن هناك جهوداً قائمة من فرق فنية بوزارة الصحة للقيام بدراسات وتخطيط جيني للفيروس للتعرف على أنماط فيروس كورونا، وفيما لو كانت هناك سلالات جديدة.

وأكد مواصلة الفرق الطبية وكوادر الوزارة عملها على أكثر من صعيد من حيث المسحات والخدمات المقدمة في مراكز الحجر ومراكز (كوفيد19) في المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية كما أن الجهود متواصلة للتطعيم واليوم هو الثالث منذ بدء التدشين الفعلي لحملة التطعيم.


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لقاح كورونا

أخبار الكويت

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