اليوم السابع
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السيطرة على اندلاع حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا.. صور

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:50 ص
السيطرة على اندلاع حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا.. صور حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا
الغربية – مصطفى عادل

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شهد حوش محطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، اندلاع حريق فى القمامة الملقاة جانب سور المحطة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة، وهرعت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مخلفات القمامة والبوص بحوش محطة سكك حديد طنطا، وانتقلت سياره مطافى لمكان البلاغ وتبين اندلاع حريق في القمامة الملقاه بجوار السور، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد لمسافات طويلة.

 

حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا (1)
حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا 

 

حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا (2)
حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا 

 

حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا (3)
حريق مخلفات بحوش محطة سكك حديد طنطا 

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