السويد تسجل 32485 إصابة و205 وفيات جديدة بكورونا منذ 23 ديسمبر

أعلنت هيئة الصحة السويدية تسجيل 32485 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 23 ديسمبر.
وأفادت هيئة الصحة السويدية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا، خلال الأيام الـ6 الماضية بواقع 32485 لتصل إلى 428533 حالة.
وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 205 وفيات جديدة في تلك الفترة ما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8484 حالة، وأصبح بذلك معدل الوفاة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان في السويد أعلى عدة مرات من نظيره في الدول المجاورة لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات عزل عام.
السويد تسجل 32485 إصابة و205 وفيات جديدة بكورونا منذ 23 ديسمبرالأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الصحة السويدية تسجيل 32485 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 23 ديسمبر.
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