اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية تعلن دخول منظومات "إس-500" الدفاعية الخدمة فى 2021

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:00 ص
الدفاع الروسية تعلن دخول منظومات "إس-500" الدفاعية الخدمة فى 2021 منظومة دفاع جوى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-500" مع بدء دخولها إلى الخدمة في القوات المسلحة عام 2021 القادم، وقال نائب وزير الدفاع الروسى، ألكسي كريفوروتشكو، في حديث لجريدة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للوزارة نشر مساء أمس الثلاثاء: "من المخطط لإنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوى إس-500 ومحطة الرادارات فورونيج، التي يبلغ نطاق موجاتها متر، ودخولها للخدمة العسكرية عام 2021"، بحسب" روسيا اليوم".

وشدد كريفوروتشكو على أن "وتيرة التزود بالأنواع الحديثة للأسلحة والمعدات التى تم إصلاحها وتحديثها ستبقى عام 2021 على المستوى السابق".

وسبق أن ذكر نائب وزير الدفاع الروسى أن التزويد التسلسلي للقوات المسلحة بمنظومات "إس-500" يتوقع أن يبدأ عام 2025، وأفادت تقارير إعلامية بأن المنظومات الروسية الجديدة أظهرت خلال اختباراتها القدرة على إصابة أهداف على بعد 481.2 كيلومتر، أي أبعد بـ80 كيلومترا من مدى عمل أي منظومة دفاع جوية مستخدمة في العالم.


إس 500

روسيا

موسكو

دفاع جوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة