وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" –في تصريح اليوم- إن "تصريحات بومبيو تدخلت بشكل صارخ في الشؤون الداخلية والسيادة القضائية للصين، وإنها ليست مليئة بالتحيز فحسب، ولكنها أيضا نفاق للغاية".



وأضاف بين "تحث الصين بعض السياسيين الأمريكيين على تركيز وقتهم وطاقتهم في مكافحة الوباء في بلادهم والتوقف عن تشويه صورة الصين".

وتابع بين "منذ اندلاع الوباء، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا وصرامة بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة، وبالالتزام بمفهوم الشعب أولا والحياة أولا، كما شاركت دون تحفظ في خبرات الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج مع المجتمع الدولي في الوقت المناسب، الأمر الذي لم يؤمن فقط صحة وسلامة الشعب الصيني بشكل فعال، ولكن أيضا وفر وقتا للمجتمع الدولي لمكافحة الوباء".