الخارجية الأمريكية تعلن دعمها للحكومة اليمنية.. وتؤكد: نقف إلى جانب شعب اليمن

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على شعورها بالحزن لسقوط ضحايا وجرحى في الهجمات على مطار عدن، حسبما أعلنت قناة العربية، معلنة عن دعمها للحكومة اليمنية، ومؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب اليمنى.

وفى وقت سابق، شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.