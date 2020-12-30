الإمارات: التحالف العربى بقيادة السعودية مستمر فى دعم أمن واستقرار اليمن

كتب أحمد عرفة

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابى الذي استهدف مطار عدن، والذى أسفر عد عشرات القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت الإمارات، إن محاولة استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية مشروع شرير، وتابعت: التحالف العربى بقيادة السعودية مستمر في دعم أمن واستقرار اليمن.

وفى وقت سابق شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.