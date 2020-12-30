اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأرجنتين تعلًق صادرات الذرة لتأمين إمدادات غذائية محلية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:11 م
الأرجنتين تعلًق صادرات الذرة لتأمين إمدادات غذائية محلية صادرات الذرة في الارجنتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلنت الأرجنتين، اليوم الأربعاء، إنها ستعلق صادرات الذرة حتى أول مارس، في تحرك مفاجئ في إطار مساعي الحكومة لضمان توفير إمدادات غذائية محلية.
 
وقالت وزارة الزراعة في بيان "القرار يستند إلى الحاجة إلى تأمين إمدادات من الذرة للقطاعات التي تستخدمها كمادة خام لإنتاج البروتين الحيواني."
 
وتسعى حكومة الأرجنتين جاهدة للسيطرة على تضخم أسعار الغذاء وتخفيف العبء عن الأسر المنخفضة الدخل التي تعاني جراء انكماش الاقتصاد تحت وطأة جائحة كوفيد-19 .
 
والبلد الواقع في أمريكا الجنوبية مصدًر دولي رئيسي للذرة وفول الصويا والقمح.

الأرجنتين

الذرة

اقتصاد الارجنتين

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء إسبانيا يشيد بقرار تقنين الإجهاض بالأرجنتين: أمر ضروى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:09 م

الأرجنتين تطلق حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:30 م

ميسي يصل برشلونة بعد عطلة قصيرة فى الأرجنتين.. فيديو

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:27 م

أمريكا اللاتينية تبدأ التطعيم الشامل ضد كورونا.. ممرضة مكسيكية أول المتطوعين.. رئيس تشيلي يصف بداية برنامج التحصين بـ"لحظة من الإثارة والأمل".. الأرجنتين تبدأ التلقيح 29 ديسمبر.. والبرازيل تبدأ منتصف فبراير

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة