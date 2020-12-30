وجاءت نتائج الاختبارات لـ 3 أفراد آخرين من أسرته إيجابية ويجري تحليل عيناتهم حاليا لمعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بسلالة كورونا المتحورة.

وكانت الحالة الأخرى لامرأة في العشرينات من العمر، وافدة من بريطانيا حيث تخضع حاليا للحجر الصحي بعد تأكيد إصابتها في المطار، وبالتالي فإن عدد حالات الإصابة بسلالة كورونا المتحورة التي مصدرها بريطانيا، ارتفع إلى 5 حالات.



